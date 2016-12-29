Происшествия
Источник: НТВ
16:18, 29 Декабря 2016 Версия для печати

На Урале школьник чуть не лишился ног из-за 10 часов на морозе

В Челябинской области 12-летний ребенок попал в реанимацию после того, как 10 часов шел домой по морозу.

Как сообщает НТВ, инцидент произошел в городе Миассе Челябинской области. 12-летний школьник был госпитализирован в реанимацию после того, как в течение десяти часов добирался домой из соседнего поселка. Как пишет сайт телеканала, после уроков мальчик по ошибке сел не на тот автобус, в результате чего ему пришлось пешком идти домой несколько километров.

Позвонить родителям школьник не мог, так как оставил телефон дома. Замерзающий ребенок пытался поймать попутку, однако ни один из проезжавших мимо водителей не остановился и не поинтересовался тем, что маленький мальчик делает один посреди дороги. По данным НТВ, температура воздуха в этом регионе сейчас достигает –20°.

Встревожившиеся родители сообщили об исчезновении сына в полицию. В итоге школьник пришел домой только около полуночи. Ребенок так замерз, что не мог даже говорить. Родители тут же вызвали скорую, врачи забрали пострадавшего в больницу. У ребенка диагностировано обморожение конечностей. Почти сутки мальчик провел в реанимации. К счастью, медикам удалось спасти его руки и ноги от ампутации.

читайте также:Обморозить себе что-нибудь рискует каждый, кто зимой выходит на улицу
Как надо и не надо исправлять последствия обморожения
Получить зимой обморожение намного легче, чем кажется, напоминает Sobesednik.ru »

читайте также:Насущный родительский вопрос: как понять, тепло ли ребенку на прогулке?
Не перегреть и не заморозить: как одеть ребенка на зимней прогулке
Sobesednik.ru решил напомнить родителям о том, как правильно следует одевать детей в зимний период »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ксения Ларина: Коляда и оттепель
15:06, 29 Декабря 2016
Колумнист Sobesednik.ru Ксения Ларина – о самых интересных культурных событиях нынешней зимы
»
Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го
13:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года
»
Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»