На Урале школьник чуть не лишился ног из-за 10 часов на морозе

В Челябинской области 12-летний ребенок попал в реанимацию после того, как 10 часов шел домой по морозу.

Как сообщает НТВ, инцидент произошел в городе Миассе Челябинской области. 12-летний школьник был госпитализирован в реанимацию после того, как в течение десяти часов добирался домой из соседнего поселка. Как пишет сайт телеканала, после уроков мальчик по ошибке сел не на тот автобус, в результате чего ему пришлось пешком идти домой несколько километров.

Позвонить родителям школьник не мог, так как оставил телефон дома. Замерзающий ребенок пытался поймать попутку, однако ни один из проезжавших мимо водителей не остановился и не поинтересовался тем, что маленький мальчик делает один посреди дороги. По данным НТВ, температура воздуха в этом регионе сейчас достигает –20°.

Встревожившиеся родители сообщили об исчезновении сына в полицию. В итоге школьник пришел домой только около полуночи. Ребенок так замерз, что не мог даже говорить. Родители тут же вызвали скорую, врачи забрали пострадавшего в больницу. У ребенка диагностировано обморожение конечностей. Почти сутки мальчик провел в реанимации. К счастью, медикам удалось спасти его руки и ноги от ампутации.