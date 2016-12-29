Мужчина умер от коктейля из парфюма и шампанского под Пензой

53-летний мужчина скончался от отравления спиртосодержащей жидкостью в городе Нижний Ломов Пензенской области.

РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, что в ночь на 29 декабря мужчину доставили в больницу с подозрением на отравление, а уже через 40 минут он скончался.

Супруга погибшего рассказала, что 27 декабря мужчина выпил «незамерзайку», а на следующий день он похмелился шампанским и туалетной водой.

Напомним, одним из самых громких событий последнего времени стало массовое отравление в Иркутске: несколько десятков людей умерли после употребления суррогатного алкоголя.