Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:29, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Мужчина умер от коктейля из парфюма и шампанского под Пензой

53-летний мужчина скончался от отравления спиртосодержащей жидкостью в городе Нижний Ломов Пензенской области.

РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, что в ночь на 29 декабря мужчину доставили в больницу с подозрением на отравление, а уже через 40 минут он скончался.

Супруга погибшего рассказала, что 27 декабря мужчина выпил «незамерзайку», а на следующий день он похмелился шампанским и туалетной водой.

Напомним, одним из самых громких событий последнего времени стало массовое отравление в Иркутске: несколько десятков людей умерли после употребления суррогатного алкоголя.

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Ушаков Олег

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