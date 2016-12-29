Происшествия
Источник: Life
12:49, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Инженер "Росатома" умерла от укола лидокаина на глазах у дочки

Сотрудница госкорпорации «Росатом» скончалась после того, как врачи частной скорой помощи вкололи ей ледокаин.

Как сообщает веб-портал Life, инженер НИИ Автоматики «Росатома» умерла из-за халатности врачей. 36-летняя женщина страдала от остеохондроза и во время очередного приступа боли в спине вызвала частную скорую помощь. Приехавшие на вызов сотрудники коммерческой скорой помощи «Веромед» ввели больной инъекцию лидокаина, не спросив ее о возможной аллергии. Сразу после укола у женщины начался приступ, в результате которого она скончалась.

«Около часа у пациентки продолжался приступ, врачи приняли решение вызвать реанимацию. На подмогу приехал лишь один фельдшер, но спасти девушку не удалось», – рассказал источник издания.

После того, как врачи констатировали смерть пациентке, были вызваны полиция и следователи.

По предварительным данным, причиной смерти сотрудницы «Росатома» стала аллергическая реакция на лидокаин.

Женщина скончалась на глазах у малолетней дочери, пишет Life.

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Соловьева Екатерина

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