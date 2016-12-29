Происшествия
Источник: ТАСС
09:05, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Двое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Югре

Три человека стали жертвами пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в квартире двухэтажного жилого дома в поселке Солнечный Сургутского района ХМАО.

Около 5 часов утра 29 декабря произошло возгорание в квартире на первом этаже здания, где проживают 32 человека. В результате пожара погибли двое детей и женщина. Еще двоим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

В тушении пожара принимали участие 62 человека и 21 единица техники, возгорание удалось ликвидировать меньше, чем за час.

Местные власти решают вопрос о необходимости временного расселения жильцов пострадавшего от огня дома.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Причина возгорания устанавливается.

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