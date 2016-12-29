Происшествия
Источник: "Интерфакс"
13:42, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Чиновники Росприроднадзора арестованы за взятку в 15 млн рублей

Московский суд арестовал помощника руководителя Росприроднадзора по подозрению в крупной взятке.

В четверг, 29 декабря, Преображенский суд Москвы постановил отправить под арест до 27 февраля помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу, передает «Интерфакс». По данным агентства, Валенза подозревается в попытке получения крупной взятки. Как сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева, по данному уголовному делу в качестве фигуранта также проходит предприниматель Рафис Купкенов, суд отправил его под домашний арест на такой же срок.

Следователи полагают, что Валенза и Купкенов предложили главе департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному вынести положительное решение по итогам служебной проверки. Взамен они потребовали от него выплатить им 15 миллионов рублей.

Однако, как выяснили в Следственном комитете, в действительности чиновники не обладали таким полномочиями.

26 декабря в Москве соучастники получили от главы департамента часть требуемой суммы в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Во время передачи денег оба мужчины были задержаны, на допросе они признали свою вину.

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