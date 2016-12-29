Происшествия
Источник: "Интерфакс"
08:45, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Четыре человека погибли в ДТП с "Уралом" и Toyota на Сахалине

Трое пассажиров и водитель иномарки погибли в результате столкновения с «Уралом» в Сахалинской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление МВД по Сахалинской области, авария произошла в среду, 28 декабря, около 17:40 по местному времени. Двигаясь по автотрассе Огоньки-Невельск, водитель грузовика «Урал» не справился с управлением и на 29-м километре трассы в районе Ловецкого перевала врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Toyota Vista.

По данным агентства, причиной ДТП стали плохие погодные условия – из-за сильного снегопада на дороге была плохая видимость.

В результате аварии водитель и трое пассажиров иномарки скончались на месте от полученных травм.

По факту произошедшего проводится проверка.

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