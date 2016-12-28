Второй "черный ящик" упавшего Ту-154 подняли со дня моря

Со дна Черного моря подняли второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 Минобороны.

Как сообщал Sobesednik.ru, в районе авиакатастрофы 28 декабря спасатели обнаружили тела еще троих погибших пассажиров Ту-154. Ранее основной «черный ящик» самолета был поднят со дна Черного моря и направлен на расшифровку в Москву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, спасателям удалось обнаружить и поднять со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154.

Один из спасателей, работающих на месте крушения самолета Ту-154, рассказал телеканалу «Звезда», что обнаружить бортовой самописец водолазам помог подводный робот.

«Ящик нашли в предполагаемом районе, робот-манипулятор помог. Специалисты манипулятором нашли точку, а водолазы уже непосредственно подошли к роботу и увидели, что он нашел», — рассказал спасатель.

По данным телеканала, найденный «черный ящик» либо является вспомогательным параметрическим самописцем, либо содержит голосовые записи.