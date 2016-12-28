Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
11:28, 28 Декабря 2016 Версия для печати

В Москве экстренно сел рейс с пытавшейся убить себя пассажиркой

Лайнер, выполнявший рейс Франкфурт-на-Майне — Чэнду, экстренно сел в Шереметьево из-за пассажирки.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», пассажирка самолета авиакомпании China Eastern Airlines, совершавшего полет из немецкого города Франкфурт-на-Майне в китайскую провинцию Чэнду, пыталась покончить с собой на борту. Из-за состояния девушки рейс экстренно сел в Шереметьево.

«Посадка была вчера в 22:30. Пассажирка авиакомпании China Eastern Airlines после оказания первичной медпомощи на борту бригадой реаниматологов была госпитализирована в Химкинскую ЦКБ», — сказали агентству в пресс-службе аэропорта.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.]

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Карпухина Мария

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