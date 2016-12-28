В ДТП с 20 авто, унесшем жизнь женщины в Англии, виноват туман

В британском графстве Оксфордшир при столкновении 20 машин одна женщина погибла, и еще два человека получили серьезные травмы.

Как сообщает газета Independent, на месте массовой аварии погибла женщина, все пострадавшие были срочно госпитализированы.

Сообщается, что одна женщина получила тяжелые травмы, несущие угрозу ее жизни, а состояние госпитализированного мужчины серьезное, но не вызывает опасений. Еще 15 участникам ДТП оказали помощь на месте происшествия.

Кроме того, очевидцы аварии утверждают, что причиной происшествия могли стать туман и скользкая дорога. Движение на трассе, где произошел инцидент, было перекрыто в оба направления.