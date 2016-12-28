Происшествия
Источник: РБК
11:09, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Украшения и вещи украли у скрипачки Сары Чанг на рейсе в Москву

Американскую скрипачку Сару Чанг ограбили во время перелета из Филадельфии в Москву на 12 тысяч долларов.

Как пишет РБК 27 декабря, из багажа Чанг во время перелета пропали вещи и драгоценности на общую сумму в 12 тысяч долларов. Причем сама скрипачка не знает, когда это произошло: она вылетела из аэропорта Филандельфии, пересела на другой самолет в Лондоне и только после этого оказалась в Москве. Скрипачка написала заявление в московскую полицию.

Напомним, Сара Чанг прибыла в Россию для участия на фестивале «Новый год в консерватории». Она выступит с Национальным филармоническим оркестром России 29 декабря в Большом зале Московской консерватории.

читайте также:
Ограбившим школьницу на 1,5 млн в Москве удалось скрыться
Полиция ищет лжекоммунальщиков, которые ограбили 14-летнюю школьницу на сумму около 1,5 миллионов рублей »

читайте также:Самолет S7
S7 о домогательствах к девочке в самолете: Обстановка была штатной
В авиакомпании S7 рассказали о штатной обстановке на борту самолета, где пытались надругаться над 9-летней девочкой »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Певица Жасмин не разрешает сыну жениться
11:04, 28 Декабря 2016
Sobesednik.ru узнал, почему певица Жасмин не хочет стать свекровью
»
Полмиллиона для "особенных" детей собрал аукцион Натальи Водяновой
10:08, 28 Декабря 2016
Полмиллиона долларов собрали в пользу фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой, узнал Sobesednik.ru
»
Дед Мороз – добрый волшебник или детская травма? Советы психолога
07:04, 28 Декабря 2016
Sobesednik.ru узнал, как избежать психологических проблем у детей при встрече с Дедом Морозом
»