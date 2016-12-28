Украшения и вещи украли у скрипачки Сары Чанг на рейсе в Москву

Американскую скрипачку Сару Чанг ограбили во время перелета из Филадельфии в Москву на 12 тысяч долларов.

Как пишет РБК 27 декабря, из багажа Чанг во время перелета пропали вещи и драгоценности на общую сумму в 12 тысяч долларов. Причем сама скрипачка не знает, когда это произошло: она вылетела из аэропорта Филандельфии, пересела на другой самолет в Лондоне и только после этого оказалась в Москве. Скрипачка написала заявление в московскую полицию.

Напомним, Сара Чанг прибыла в Россию для участия на фестивале «Новый год в консерватории». Она выступит с Национальным филармоническим оркестром России 29 декабря в Большом зале Московской консерватории.