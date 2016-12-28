У воров, похитивших картины Левитана, нашли 1 кг героина в МО

В Подмосковье полиция задержала двоих жителей Нижнего Новгорода, подозреваемых в краже пяти картин Левитана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ, сотрудники уголовного розыска при поддержке ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемых в ограблении банка, нападении на перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея Левитана в Плесе Ивановской области.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, картины Левитана были украдены из музея в августе 2014 году. Стоимость похищенных полотен оценивается примерно в 77 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, в мае 2016 те же похитители совершили несколько новых нападений: злоумышленники ограбили банк в Нижнем Новгороде, из которого похитили более 5 миллионов рублей, а в ноябре на одной из трасс Нижегородской области совершили нападение на инкассаторов и сотрудников ДПС, применив огнестрельное оружие.

При обыске в доме был обнаружен и изъят 1 кг героина, а также одна из похищенных картин Левитана.

В ходе дальнейших мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника.