Тело задушенного 12-летнего подростка нашли в квартире в ЮЗАО

27 декабря тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Ломоносовском проспекте.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело мальчика было обнаружено в квартире дома 7 по Ломоносовскому проспекту Гагаринского района ЮЗАО Москвы.

«Неизвестным совершено убийство двенадцатилетнего подростка. Предполагаемая причина смерти — удушение», — цитирует издание источник.

Отмечается, что по подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются.