Происшествия
Источник: Росбалт
15:51, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Пенсионерка и ее сын погибли в загоревшейся квартире в Питере

Вечером 27 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Два человека погибли.

«Росбалт» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщает о том, что пожар произошел в Выборгском районе города на улице Есенина. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек — женщины 1953 года рождения и мужчины 1976 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Местные СМИ отмечают, что погибшая женщина была матерью погибшего мужчины.

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Карпухина Мария

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