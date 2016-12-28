Пенсионерка и ее сын погибли в загоревшейся квартире в Питере

Вечером 27 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Два человека погибли.

«Росбалт» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщает о том, что пожар произошел в Выборгском районе города на улице Есенина. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек — женщины 1953 года рождения и мужчины 1976 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Местные СМИ отмечают, что погибшая женщина была матерью погибшего мужчины.