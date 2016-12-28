Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:05, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Число найденных тел пассажиров Ту-154 достигло 15

В районе авиакатастрофы Ту-154 Минобороны в Черном море найдены тела еще трех погибших.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 27 декабря спасатели обнаружили на месте крушения самолета Минобороны, упавшего в Сочи, большое количество обломков и человеческих тел.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, водолазы обнаружили на месте крушения самолета еще три тела.

«Общее число обнаруженных тел достигло 15», — заявил источник агентства.

Он также сообщил, что в районе авиакатастрофы спасатели нашли 223 фрагмента тел.

Как сообщили в Минобороны РФ, генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

В поисковой операции принимают участие 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.

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