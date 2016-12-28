Происшествия
Источник: РЕН ТВ
10:22, 28 Декабря 2016 Версия для печати

17-летний юноша задушил брата пакетом из-за ссоры с матерью

Полиция подозревает в убийстве подростка на юге Москвы его 17-летнего брата.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 27 декабря в одной из квартир Гагаринского района ЮЗАО было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Следователи подозревают в убийстве молодого человека 1999 года рождения.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов разыскивают брата погибшего мальчика. По их данным, между матерью детей и старшим сыном произошел конфликт. Когда младший сын попытался вступиться за женщину, старший напал на него. По предварительным данным, юноша задушил родного брата пакетом, а затем скрылся. Кроме того, как сообщает телеканал, в этой семье есть еще и третий ребенок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»).

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