15-летнюю девушку госпитализировали после падения в мусоропровод

27 декабря в девятиэтажном доме Москвы 15-летняя девушка упала в мусоропровод и выжила.

Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова рассказала «Интерфаксу», что инцидент произошел в одном из домов на улице Фомичевой района Северное Тушино СЗАО Москвы.

«Житель дома обнаружил 15-летнюю девочку с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно обратился в столичную скорую помощь и полицию», — рассказала Иванова.

Она также отметила, что на данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку.