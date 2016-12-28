Происшествия
Источник: Интерфакс
08:20, 28 Декабря 2016 Версия для печати

15-летнюю девушку госпитализировали после падения в мусоропровод

27 декабря в девятиэтажном доме Москвы 15-летняя девушка упала в мусоропровод и выжила.

Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова рассказала «Интерфаксу», что инцидент произошел в одном из домов на улице Фомичевой района Северное Тушино СЗАО Москвы.

«Житель дома обнаружил 15-летнюю девочку с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно обратился в столичную скорую помощь и полицию», — рассказала Иванова.

Она также отметила, что на данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку.

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Карпухина Мария

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