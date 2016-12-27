В Подмосковье обезвредили мужчину, грозившего взорвать банк

Мужчина ворвался в отделение банка ВТБ в Орехово-Зуеве и пригрозил устроить взрыв.

По данным Life, злоумышленник показал сотрудникам банка пояс на своём теле, заявив, что на нём закреплена бомба. Пока мужчина не выдвигал никаких требований.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и врачи.

По последним данным, преступника обезвредили.

Напомним, 24 августа разорившийся бизнесмен Арам Петросян захватил «Ситибанк» в Москве, чтобы привлечь внимание властей к проблеме банкротства. При себе у него был муляж бомбы. Сейчас мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за захват заложников.