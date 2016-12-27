Происшествия
Источник: РИА "Новости"
12:46, 27 Декабря 2016 Версия для печати

В Иркутске замминистра осудят за аренду земли торговцам суррогата

В Иркутске из-за отравлений «Боярышником» завели дело против замминистра имущественных отношений региона.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по уголовному делу, возбужденному в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем в Иркутске, задержаны 19 человек.

В частности, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужного, который знал о незаконном обороте спиртосодержащих жидкостей в регионе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ, в связи с отравлениями суррогатным алкоголем следствие возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, чиновницу подозревают в халатности.

По данным ведомства, министерство Нефедовой заключило с одним из иркутских предпринимателей договор об аренде земли, где располагался торговый павильон. Сообщается, что в 2015-2016 годах продавец данного павильона неоднократно нарушал закон о реализации алкогольной продукции, однако всякий раз министерство ограничивалось вынесением предупреждений и штрафов.

По словам Петренко, в ноябре 2016 года подчиненные передали заместителю министра дело, где были зафиксированы факты нарушений. Нефедова «имела полномочия и все основания» подать в суд иск о расторжении договора с арендатором, заявила представитель СК.

«Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена, и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей», — заявила Петренко.

читайте также:"Те, кто контролирует оборот алкоголя, корнями связан с алкогольной индустрией"
Нарколог о трагедии в Иркутске: Власти проявляют нерешительность
Нарколог рассказал Sobesednik.ru, как не допустить повторения трагедии в Иркутске, где люди погибли от «Боярышника» »

читайте также:Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила розничной торговли пищевой спиртосодержащей продукцией, парфюмерно-косметической продукцией и товарами бытовой химии
"Почему розница торгует суррогатом? Она знает: это чтобы пили"
Эксперт по бытовой химии Петр Бобровский рассказал, кому будет хуже от новых законов после отравлений в Иркутске »

Также по теме
Отравления в Иркутске
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Холуйство и скукотища: неутешительные итоги пресс-конференции Путина
13:29, 27 Декабря 2016
Корреспонденты Sobesednik.ru на пресс-конференции Путина обратили внимание на тех, кому так и не дали задать вопрос
»
"Нас выкидывают, как отработанный материал". Почему депутаты не хотят съезжать
13:04, 27 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил: у экс-парламентариев, вовремя не выехавших из элитного жилья для депутатов, своя правда
»
Сын Эвелины Бледанс стал поклонником Надежды Бабкиной
10:58, 27 Декабря 2016
У Надежды Бабкиной появился новый фанат: страстным поклонником «казачки Нади» оказался 4-летний сын Эвелины Блёданс
»