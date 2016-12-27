В Иркутске замминистра осудят за аренду земли торговцам суррогата

В Иркутске из-за отравлений «Боярышником» завели дело против замминистра имущественных отношений региона.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по уголовному делу, возбужденному в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем в Иркутске, задержаны 19 человек.

В частности, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужного, который знал о незаконном обороте спиртосодержащих жидкостей в регионе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ, в связи с отравлениями суррогатным алкоголем следствие возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, чиновницу подозревают в халатности.

По данным ведомства, министерство Нефедовой заключило с одним из иркутских предпринимателей договор об аренде земли, где располагался торговый павильон. Сообщается, что в 2015-2016 годах продавец данного павильона неоднократно нарушал закон о реализации алкогольной продукции, однако всякий раз министерство ограничивалось вынесением предупреждений и штрафов.

По словам Петренко, в ноябре 2016 года подчиненные передали заместителю министра дело, где были зафиксированы факты нарушений. Нефедова «имела полномочия и все основания» подать в суд иск о расторжении договора с арендатором, заявила представитель СК.

«Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена, и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей», — заявила Петренко.