Происшествия
Источник: ТАСС
07:00, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Троих ранил мужчина из охотничьего ружья при задержании в ЗАО

27 декабря подозреваемый в грабеже мужчина ранил троих полицейских, когда они пытались задержать его.

Как пишет сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия, в ночь на 27 декабря пятеро полицейских попытались задержать подозреваемого в грабеже мужчину на Ельнинской улице в районе Кунцево ЗАО Москвы, однако тот оказал сопротивление, ранил из охотничьего ружья троих полицейских и скрылся в квартире одного из домов.

«У потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом», — сказали медики корреспонденту агентства.

Отмечается, что после того, как подозреваемый забаррикадировался в квартире, на помощь полицейским прибыл отряд Росгвардии. Жилой дом, в котором прячется предполагаемый преступник, отключили от газоснабжения, эвакуация жильцов не производилась.

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Карпухина Мария

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