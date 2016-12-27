Происшествия
Источник: РИА «Новости»
11:22, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Перелом получил москвич за попытку снять картон с номера BMW

В Москве неизвестные избили мужчину после того, как он попытался снять закрывавший номер авто картон.

Адвокат пострадавшего Илона Цилюрик сообщила об инциденте РИА «Новости». По ее словам, мужчина направлялся домой по Малой Бронной улице, когда увидел, что на проезжей части в неположенном месте стоит BMW. Номер у авто был закрыт картонкой.

«Он наклонился, хотел снять картонку, закрывающую номер, и, не успев ее снять, сразу получил [удар] по затылку. Его сразу начали избивать, по словам свидетелей, около четырех человек», — сказала адвокат. Пострадавший получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица.

Адвокат также отметила, что мужчину избили 22 декабря, однако полиция пока не сообщает о ходе проверки. «Либо все засекречено, либо ничего не делается», — добавила Цилюрик.

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Карпухина Мария

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