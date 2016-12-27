Происшествия
17:53, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в общежитии Королева

В подмосковном Королеве в результате пожара в общежитии погибли взрослый и подросток.

Согласно сообщению на сайте ГСУ СК РФ по Московской области, огонь вспыхнул утром 26 декабря в здании общежития на улице Дзержинского.

После ликвидации пожара, площадь которого, по данным МЧС, составила 2000 квадратных метров, спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух человек. По данным Следственного комитета, жертвами пожара стали мужчина в возрасте 37 лет и 13-летний подросток.

«Как установлено следственными органами, обнаруженные тела принадлежат местным жителям», – заявили в СК.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Королева, в этом же здании находился отдел местной полиции.

По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

читайте также:Пожарные полтора часа искали очаг возгорания на складе в Москве
Свидетель пожара в ВАО: Там 50 разных компаний – все сгорели
В магазине при сгоревшем складе на востоке Москвы рассказали о масштабах и тушении пожара. »

читайте также:
Кризис довел россиян до коммуналок и комнат в общежитиях
В свете финансового кризиса и падения курса рубля россияне активно заинтересовались покупкой комнат в общежитиях и коммунальных квартирах. Формат жилья, который на первый взгляд ушел в прошлое, снова пользуется спросом »

Также по теме
Пожары в России
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Уволенный" Андрей Караулов пошел на повышение
17:12, 27 Декабря 2016
Ведущий «Момента истины» рассказал Sobesednik.ru: он ушел с «Пятого канала» из-за фильма «Россия Владимира Путина»
»
Евгений Додолев: Во "Взгляде" нами манипулировали
16:56, 27 Декабря 2016
Евгений Додолев в интервью Sobesednik.ru рассказал о работе в легендарной программе «Взгляд» и возвращении на ТВ
»
Жаловаться в Роспотребнадзор станет труднее – но ненадолго
15:30, 27 Декабря 2016
Правила подачи заявлений в Роспотребнадзор ужесточаются. Sobesednik.ru узнал, скажется ли это на потребителях
»