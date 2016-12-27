Мужчина и ребенок погибли при пожаре в общежитии Королева

В подмосковном Королеве в результате пожара в общежитии погибли взрослый и подросток.

Согласно сообщению на сайте ГСУ СК РФ по Московской области, огонь вспыхнул утром 26 декабря в здании общежития на улице Дзержинского.

После ликвидации пожара, площадь которого, по данным МЧС, составила 2000 квадратных метров, спасатели обнаружили на месте ЧП тела двух человек. По данным Следственного комитета, жертвами пожара стали мужчина в возрасте 37 лет и 13-летний подросток.

«Как установлено следственными органами, обнаруженные тела принадлежат местным жителям», – заявили в СК.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Королева, в этом же здании находился отдел местной полиции.

По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.