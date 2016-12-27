МЧС тушит пожар на взорвавшемся газопроводе в пригороде Баку

На газопроводе в пригороде Баку прогремел взрыв, который привел к возгоранию.

Как сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе МЧС Азербайджана, инцидент произошел в Гарадагском районе Баку 27 декабря около 10:00 по местному времени.

По данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР), взрыв прогремел на одной из магистральных газовых линий, выходящих из газового узла на территории поселка Сангачал. Владельцем газопровода является производственное объединение «Азеригаз».

После взрыва на газопроводе вспыхнул пожар. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время эта линия локализуется, останавливается подача газа в систему и ведется подготовка к началу ремонтных работ», – сообщили в ГНКАР.

Причины взрыва пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты.

В МЧС сообщили, что опасности для ближайших населенных пунктов нет.