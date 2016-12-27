Из ТЦ эвакуировали 600 человек из-за угрозы взрыва в ЗАО Москвы

Из торгового центра «Звездочка» на западе Москвы эвакуированы 600 человек после обнаружения подозрительного предмета.

Как сообщает РИА «Новости», подозрительный предмет был найден в кафе ТЦ «Звездочка» на улице Покрышкина в ЗАО Москвы.

Сообшается, что на месте уже работают кинологи.

«В кафе на третьем этаже обнаружен подозрительный предмет. Из здания ТЦ выведено почти 600 человек», — приводит агентство слова источника в экстренных службах столицы.

Сообшается также, что на месте уже работают кинологи.