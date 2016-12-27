Происшествия
Источник: РИА «Новости»
09:33, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Глава одного из управлений "Роснефти" внезапно умер в машине

Олег Еровинкин, начальник одного из управлений «Роснефти», был найден мертвым в машине 26 декабря.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о первой реакции официальных представителей «Роснефти» на известие о смерти Еровинкина.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Роснефти», причиной смерти Еровинкина стал сердечный приступ.

Источник, знакомый с ситуацией, в разговоре с агентством уточнил, что тело 61-летнего мужчины было найдено в его машине в центре Москвы. «Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью», — сказал источник.

По данным агентства, тело было направлено в морг ФСБ России.

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