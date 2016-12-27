Происшествия
Источник: Life
16:11, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Генерал-майор зарубил своего гостя лопатой на даче под Москвой

Экс-заместитель начальника ГУВД по Московской области напал на супружескую пару у себя на даче.

Life пишет, что отставной генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе свою 40-летнюю знакомую и её мужа, 30-летнего гражданина Узбекистана. После распития спиртных напитков мужчина начал избивать своих гостей лопатой.

Гражданин Узбекистана скончался на месте от множественных ударов лопатой. Женщина смогла сбежать от генерал-майора, сейчас она находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Генерал-майора задержали на двое суток.

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