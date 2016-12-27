Происшествия
Источник: ТАСС
17:30, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 76 человек

Число погибших в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске достигло 76 человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что с 2017 года валокордин в российских аптеках будут продавать только по рецепту. Кроме того, в список рецептурных лекарств могут попасть йод, зеленка и другие спиртосодержащие препараты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Иркутской области, число жертв отравления метиловым спиртом в регионе увеличилось. По данным ведомства, от отравления концентратом для ванн «Боярышник» на данный момент погибли 76 человек.

«За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртом в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек», – сообщили в пресс-службе министерства.

В больницах продолжают оставаться 18 пострадавших. На прошлой неделе 20 человек почувствовали себя лучше и были выписаны, девять покинули лечебные учреждения по собственному желанию.

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