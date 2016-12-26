Ядовитая змея захватила туалет офисного здания в Москве

Спасатели МЧС ловят змею, которая заползла в офисное здание в Москве три дня назад.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщает, что ядовитую змею семейства аспид увидели на цокольном этаже в уборной дома 58 на Садовнической улице в районе Замоскворечье ЦАО. В ведомстве отметили, что длина змеи может достигать от 40 до 60 сантиметров.

«Московский комсомолец» пишет, что рептилия заползла в офисное здание ещё 23 декабря, но сотрудники компании вызвали спасателей только 26 декабря. По данным газеты, офисных сотрудников третий день «терроризирует» молочная змея, которая не представляет опасности для человека и которую часто содержат в домашних террариумах. Не исключено, что змея уползла от хозяина и попала в офис по канализационным трубам.