Происшествия
Источник: Life
17:11, 26 Декабря 2016 Версия для печати

В "Роснефти" объяснили болезнью смерть помощника Сечина

Тело Олега Еровинкина, главы управления аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина, нашли в автомобиле в Москве.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с Life предположил, что 61-летний Еровинкин умер от сердечного приступа: «Сердце – что обычно бывает у мужиков в этом возрасте, насколько мне известно. Ничего сказать не могу. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал».

На месте обнаружения тела помощника Сечина работают следователи.

Олег Еровинкин был генералом ФСБ. В 90-х он работал в администрации президента Бориса Ельцина, руководил отделом по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. В 2008 году Еровинкин возглавлял секретариат зампредседателя правительства РФ Игоря Сечина, а с 2012 года работал с Сечиным в «Роснефти».

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Ушаков Олег

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