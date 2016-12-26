В "Роснефти" объяснили болезнью смерть помощника Сечина

Тело Олега Еровинкина, главы управления аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина, нашли в автомобиле в Москве.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с Life предположил, что 61-летний Еровинкин умер от сердечного приступа: «Сердце – что обычно бывает у мужиков в этом возрасте, насколько мне известно. Ничего сказать не могу. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал».

На месте обнаружения тела помощника Сечина работают следователи.

Олег Еровинкин был генералом ФСБ. В 90-х он работал в администрации президента Бориса Ельцина, руководил отделом по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. В 2008 году Еровинкин возглавлял секретариат зампредседателя правительства РФ Игоря Сечина, а с 2012 года работал с Сечиным в «Роснефти».