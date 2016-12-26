Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
16:48, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Из склада в Новой Москве украли виски и коньяк на 4,5 млн

Менеджера заподозрили в краже элитного алкоголя, хранившегося в складе в Новой Москве.

Агентство «Москва» сообщает, что ограбление произошло в складе на Симферопольском шоссе. По предварительным данным, 31-летний менеджер склада провёл на рабочее место бывшего коллегу и его товарища, которые по поддельным документам вывезли со склада дорогостоящий коньяк и виски.

Общая сумма ущерба превышает 4,5 млн рублей. Менеджер склада задержан, соучастники преступления разыскиваются. Возбуждено уголовное дело.

читайте также:Икра – удобный товар для воровства
Красный беспредел. Почему в Москве стали чаще красть икру?
Эксперт Виталий Корнев объяснил Sobesednik.ru, почему в столице резко выросло число краж красной икры  »

читайте также:Чтобы избежать ограбления в метро, всегда держите сумку перед глазами
Замглавы полиции метро: как не быть ограбленным в подземке
Замглавы полиции московского метро рассказал Sobesednik.ru, как не стать жертвой карманников в столичной подземке »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154
17:43, 26 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны
»
"Так быть не должно". Россия скорбит по жертвам Ту-154; первые версии
17:04, 26 Декабря 2016
Все о крушении Ту-154 в Сочи и первые версии катастрофы, в которой погибли хор Александрова, журналисты и доктор Лиза
»
Данила Козловский ищет идеальную жену в образе ягуара
16:13, 26 Декабря 2016
Данила Козловский представил «семейный» проект «Азбука 2.0» и вместе с детьми сам сделал новогоднюю открытку
»