Из склада в Новой Москве украли виски и коньяк на 4,5 млн

Менеджера заподозрили в краже элитного алкоголя, хранившегося в складе в Новой Москве.

Агентство «Москва» сообщает, что ограбление произошло в складе на Симферопольском шоссе. По предварительным данным, 31-летний менеджер склада провёл на рабочее место бывшего коллегу и его товарища, которые по поддельным документам вывезли со склада дорогостоящий коньяк и виски.

Общая сумма ущерба превышает 4,5 млн рублей. Менеджер склада задержан, соучастники преступления разыскиваются. Возбуждено уголовное дело.