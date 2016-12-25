Происшествия
Источник: Российские СМИ
08:04, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Самолет Минобороны со 100 пассажирами пропал после вылета из Сочи

Самолет
Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров
Фото: Global Look Press

Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи.

«Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на самолете находится около 100 человек.

По данным агентства, среди пассажиров самолета могут быть музыканты ансамбля и представители СМИ.

РИА «Новости» пишет, что на борту пропавшего Ту-154 находится 70 человек.

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Карпухина Мария

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08:04, 25 Декабря 2016
Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров
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