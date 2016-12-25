Самолет Минобороны со 100 пассажирами пропал после вылета из Сочи

Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров

Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи.

«Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на самолете находится около 100 человек.

По данным агентства, среди пассажиров самолета могут быть музыканты ансамбля и представители СМИ.

РИА «Новости» пишет, что на борту пропавшего Ту-154 находится 70 человек.