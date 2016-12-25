Происшествия
Источник: Sueddeutsche Zeitung
08:32, 25 Декабря 2016 Версия для печати

54 тысячи человек в Германи эвакуируют из-за бомбы Второй мировой

Власти немецкого города Аугсбург приняли решение ликвидировать найденную бомбу времен Второй мировой войны.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, а Аугсбурге была найдена бомба времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны. Как отмечает издание, взрывное устройство, скорее всего, принадлежит Великобритании и является самой большой бомбой, найденной в городе.

Власти приняли решение о ликвидации бомбы, из-за чего 54 тысячи человек будут вынуждены покинуть свои дома утром 25 декабря. Помимо этого, будет эвакуирована больница города. Для безопасности местным службам будут помогать 600 спецназовцев.

Жители города на время соберутся в убежищах в школах.

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Карпухина Мария

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