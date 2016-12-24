В ВАО нашли тело девочки с ножевым ранением и синяками

В квартире на востоке Москвы было обнаружено тело 12-летней школьницы.

Как сообщает веб-портал Life, в одном из домов на востоке столицы было найдено тело 12-летней девочки. Ребенка с ножевым ранением груди в ванной обнаружили родители.

В данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели девочки. На теле школьницы были обнаружены многочисленные ссадины и ушибы, что навело следователей на мысль о возможном убийстве. Сейчас эта версия прорабатывается.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ и полиции.