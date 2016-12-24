В Сибири школьники без шлемов на мотоцикле врезались в авто

В центре Красноярска двое школьников на мотоцикле врезались в иномарку, в результате девушка погибла.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю, инцидент произошел в Центральном районе Красноярска. Двое 17-летних школьников, ехавшие на мотоцикле, врезались в припаркованный автомобиль Ford Mondeo. В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, его пассажирка скончалась на месте.

Как выяснили в полиции, на мотоцикле, которым управлял юноша, не было государственных номеров. Кроме того, подросток не имел водительских прав.

Согласно предварительной информации, оба подростка – учащиеся одной из местных школ.

Как отмечает издание, в момент аварии на школьниках не было защитных шлемов. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, так как во время езды ему плеснули в лицо водой.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.