В Пермском крае 40 школьников накормили едой со стафилококком

Школьники Пермского края заразились стафилококковой инфекцией после питания в школьной столовой.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 16 студентов Дальневосточного федерального университета были госпитализированы с сальмонеллезом после обеда в студенческом кафе.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся младших классов школы № 121 в городе Верещагино. Выяснилось, что 22 и 23 ноября в местную больницу обратились 40 детей, у которых наблюдались явные симптомы отравления. 27 ученикам 2-4 классов потребовалась госпитализация, их поместили в инфекционное отделение.

У отравившихся была обнаружена стафилококковая инфекция. Кроме того, как выяснилось при проверке, которую СК провел совместно с Роспотребнадзором, стафилококк также был обнаружен у обслуживающего персонала школьной столовой, где питались дети.

В ходе проверки следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели и изъяли образцы продуктов, которые употребляли заразившиеся школьники, а также взяли пробы с посуды и кухонной утвари, где впоследствии был обнаружен стафилококк.

Организацией питания в данной школе занималось МУП «Верещагинский комбинат детского питания».

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.