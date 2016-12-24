Происшествия
Источник: "Интерфакс"
10:59, 24 Декабря 2016 Версия для печати

В Пермском крае 40 школьников накормили едой со стафилококком

Школьники Пермского края заразились стафилококковой инфекцией после питания в школьной столовой.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 16 студентов Дальневосточного федерального университета были госпитализированы с сальмонеллезом после обеда в студенческом кафе.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся младших классов школы № 121 в городе Верещагино. Выяснилось, что 22 и 23 ноября в местную больницу обратились 40 детей, у которых наблюдались явные симптомы отравления. 27 ученикам 2-4 классов потребовалась госпитализация, их поместили в инфекционное отделение.

У отравившихся была обнаружена стафилококковая инфекция. Кроме того, как выяснилось при проверке, которую СК провел совместно с Роспотребнадзором, стафилококк также был обнаружен у обслуживающего персонала школьной столовой, где питались дети.

В ходе проверки следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели и изъяли образцы продуктов, которые употребляли заразившиеся школьники, а также взяли пробы с посуды и кухонной утвари, где впоследствии был обнаружен стафилококк.

Организацией питания в данной школе занималось МУП «Верещагинский комбинат детского питания».

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

читайте также:Случаи массового отравления детей зафиксированы в Адлере, Геленджике, Сочи и Лазаревском
Массовые отравления детей в Сочи связали с ливнем в городе
Общественный деятель Александр Валов в беседе с Sobesednik.ru объясняет массовые отравления детей около Черного моря »

читайте также:
"Ну, бывает": фирма об отравлении 65 своих сотрудников
В компании Rendez-vous прокомментировали отравление 65 сотрудников в столовой на севере Москвы »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве
17:02, 24 Декабря 2016
Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы
»
Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»