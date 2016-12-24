Происшествия
Источник: "Московский комсомолец"
12:10, 24 Декабря 2016 Версия для печати

В Москве актриса упала в шахту лифта из-за халатности монтеров

Народная артистка РФ Раиса Мухаметшина госпитализирована с черепно-мозговой травмой после падения в шахту лифта.

Как пишет газета «Московский комсомолец», несчастный случай произошел около 14:30 23 декабря в здании института Театрального искусства, где Мухаметшина преподает актерское мастерство. Во время занятия охранники зашли в аудиторию и попросили актрису переставить машину, так как на нее мог попасть снег, который коммунальщики сбрасывали с крыши.

Актриса отправилась к выходу и в спешке случайно шагнула в открытую шахту лифта, где не так давно начались работы по монтажу. По данным издания, там было темно, поскольку ремонтировавшие лифт работники ушли и оставили его двери открытыми, что и привело к несчастному случаю.

Студенты услышали крики о помощи и вызвали скорую. С травмами головы пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленные раны затылочной области.

По данным газеты, в отношении лифтеров могут возбудить уголовное дело по статье «нарушение техники безопасности при проведении работ».

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Соловьева Екатерина

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