В Башкирии неизвестные подорвали бывшую воинскую часть

Несколько человек пострадали в результате взрыва в бывшей воинской части в Башкирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС, в 10:00 по московскому времени в службу поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части Иглинского района Башкирии прогремел взрыв. Это произошло вскоре после того, как в часть незаконно проникли неизвестные, сообщили в МЧС.

Жители поселка Урман, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что в результате взрыва погибли двое мужчин.

«Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок», — рассказал один из местных жителей.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало. В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают шесть спасателей и 19 единиц техники. На место выехали следователи.