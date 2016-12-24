Происшествия
Источник: РИА "Новости"
12:27, 24 Декабря 2016 Версия для печати

В Башкирии неизвестные подорвали бывшую воинскую часть

Несколько человек пострадали в результате взрыва в бывшей воинской части в Башкирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС, в 10:00 по московскому времени в службу поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части Иглинского района Башкирии прогремел взрыв. Это произошло вскоре после того, как в часть незаконно проникли неизвестные, сообщили в МЧС.

Жители поселка Урман, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что в результате взрыва погибли двое мужчин.

«Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок», — рассказал один из местных жителей.

Официальных данных о пострадавших пока не поступало. В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают шесть спасателей и 19 единиц техники. На место выехали следователи.

читайте также:Пострадавшая: Лучше бы украли сумку, чем человек пострадал
Жителя Башкирии и его брата покалечили за мужские поступки
В Башкирии по стечению обстоятельств братья спасали случайных прохожих и получали травмы с перерывом в несколько лет »

читайте также:
Командир воинской части расстрелял служебных собак
В ночь с субботы на воскресенье жители поселка Токсово Всеволжского района Ленобласти услышали выстрелы. Наутро жители военного городка увидели залитые кровью вольеры, которые солдатики уже начали отмывать. »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве
17:02, 24 Декабря 2016
Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы
»
Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»