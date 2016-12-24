Происшествия
Источник: blic.rs
13:41, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Упавшая с высоты 10 км стюардесса найдена мертвой в Белграде

Стюардесса Весна Вулович, выжившая после падения с высоты 10 километров, скончалась в Белграде.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 26 января 1972 года 22-летняя стюардесса «Югославских авиалиний» Весна Вулович стала единственной выжившей в ходе теракта, который произошел на борту рейса Стокгольм – Копенгаген – Загреб – Белград. Оказавшаяся на борту бомба взорвалась на высоте 10160 метров – именно с такой высоты упала Вулович, но чудом осталась жива и установила мировой рекорд высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

Как сообщает сайт blic.rs, легендарная стюардесса умерла в своей квартире в Белграде. Тело женщины обнаружили сотрудники полиции, которые вскрыли ее квартиру по просьбе друзей. Они заявили, что последние несколько дней Вулович не выходила на улицу и не отвечала на звонки. Весне Вулович было 67 лет.

читайте также:
Знаменитая стюардесса рассказала, как выжила после падения с высоты 10 километров
В минувшие выходные при посадке в аэропорту американского города Сан-Франциско потерпел катастрофу самолет, развалившись на две части, и несколько десятков метров проехал на брюхе по земле. «Подумаешь, – говорит на это Весна Вулович из Сербии. – Я упала с высоты 10 километров, выжила и после этого даже продолжала летать» »

читайте также:
Стюардессу "Аэрофлота" уволили за насмешку над катастрофой самолета "Сухой Суперджет 100"
Стюардесса Екатерина Соловьева вызвала праведный гнев пользователей и последующее расторжение контракта с работодателем. »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве
17:02, 24 Декабря 2016
Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы
»
Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»