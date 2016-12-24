Упавшая с высоты 10 км стюардесса найдена мертвой в Белграде

Стюардесса Весна Вулович, выжившая после падения с высоты 10 километров, скончалась в Белграде.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 26 января 1972 года 22-летняя стюардесса «Югославских авиалиний» Весна Вулович стала единственной выжившей в ходе теракта, который произошел на борту рейса Стокгольм – Копенгаген – Загреб – Белград. Оказавшаяся на борту бомба взорвалась на высоте 10160 метров – именно с такой высоты упала Вулович, но чудом осталась жива и установила мировой рекорд высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

Как сообщает сайт blic.rs, легендарная стюардесса умерла в своей квартире в Белграде. Тело женщины обнаружили сотрудники полиции, которые вскрыли ее квартиру по просьбе друзей. Они заявили, что последние несколько дней Вулович не выходила на улицу и не отвечала на звонки. Весне Вулович было 67 лет.