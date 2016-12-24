Происшествия
Источник: Life
15:26, 24 Декабря 2016 Версия для печати

У главы отдела ФСС по Подмосковью украли бриллианты на 6 млн

Из коттеджа чиновницы ФСС России похитили норковую шубу и бриллианты на сумму 6 миллионов рублей.

Как сообщает Life, грабители проникли в дом главы отдела Фонда социального страхования России по Московской области, где она проживает вместе со своей 64-летней матерью, и вынесли ценные вещи.

Чиновница рассказала, что из ее коттеджа, расположенного в СНТ Десна-Городище в Новой Москве, преступники похитили норковую шубу и коллекцию драгоценностей. Общая сумма ущерба, по ее оценкам, составила 6 миллионов рублей.

Потерпевшая заявила, что воры проникли в дом, отжав окно на первом этаже. Пропажу она заметила, когда приехала домой с работы, после чего сразу вызвала полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемых.

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Соловьева Екатерина

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