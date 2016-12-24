Мать 12-летней девочки из ЮВАО обвинила в убийстве ее дядю

Мать зарезанной на востоке Москвы 12-летней школьницы обвинила в убийстве бывшего мужа своей сестры.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в одной из квартир на востоке Москвы в субботу, 24 декабря, была найдена мертвая 12-летняя девочка. На теле ребенка сотрудники полиции обнаружили ножевое ранение и многочисленные ушибы и ссадины.

Как сообщает портал Life, мать девочки сообщила следователям, что ребенка убили. По ее словам, со школьницей жестоко расправился ее собственный дядя – бывший муж сестры матери девочки.

Сайт уточняет, что тело ребенка было найдено в квартире дома на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино ЮВАО. В момент трагедии в квартире также находились пожилая бабушка погибшей и четырёхлетний ребёнок.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают местонахождение всех родственников школьницы, а также лиц, которые имели возможность попасть в квартиру в момент инцидента.