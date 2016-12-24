ФСБ нашла тротиловую шашку в отеле "Севастополь" в ЮЗАО

Сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку при обысках в гостинице «Севастополь» на юго-западе Москвы.

По информации Life, в ФСБ поступила информация о том, что в одном из помещений гостиницы «Севастополь», которая располагается по адресу улица Большая Юшуньская, дом 1А, в районе Зюзино ЮЗАО, находится взрывчатка. Как сообщили в ведомстве, взрывчатка находилась на хранении в помещении, арендованном под спортзал.

«На пятом этаже была обнаружена тротиловая шашка типа 200, которая является сосредоточенным зарядом бризантного взрывчатого вещества», — сообщил Life источник в спецслужбах.

По данному факту возбуждено уголовное дело.