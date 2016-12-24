Происшествия
10:22, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Двое взрослых и ребенок двух лет сгорели в доме в Новой Москве

В результате пожара в частном доме в Новой Москве погибла семья из трех человек.

Как сообщили газете «Известия» в ГУ МЧС России по Москве, возгорание произошло в ночь на субботу, 24 декабря, в частном деревянном доме в деревне Исаково Новомосковского административного округа. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, их тела были обнаружены при разборе завалов. Сообщается, что жертвами возгорания стали двое взрослых и двухлетний ребенок.

В результате пожара дом сгорел полностью.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Кроме того, как отмечает издание, в доме находилась печь булерьян.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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