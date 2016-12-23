На Чукотке вертолет Ми-8 не долетел 200 км до места назначения

На Чукотке вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за падения давления.

Об этом агентству ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Чукотскому автономному округу.

По данным МЧС, вертолет Ми-8 летел из села Омолон в село Кепервеем Билибинского района Чукотки и совершил вынужденную посадку, не долетев до пункта назначения около 200 километров. По предварительной версии, причиной инцидента стало падение давления в гидравлической системе.

На борту вертолета находились шесть человек, никто из них не пострадал. Воздушное средство также повреждено не было.

Из Кепервеема к месту инцидента был направлен вертолет со спасателями для эвакуации пассажиров Ми-8. Около 10:00 по московскому времени они должны быть доставлены в населенный пункт.