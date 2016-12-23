Происшествия
14:32, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Угонщики лайнера в Ливии прибыли на Мальту и угрожают взрывом

Неизвестные преступники захватили в Ливии пассажирский самолет и направили его к Мальте.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, ему доложили о том, что в Ливии захвачен пассажирский самолет, которые злоумышленники направили в сторону Мальты.

По данным Reuters, самолет уже приземлился в одном из аэропортов страны. Согласно сведениям агентства, речь идет о лайнере A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Самолет выполнял внутренний рейс и следовал из ливийского города Себа в Триполи, на его борту находятся 118 человек. По предварительным данным, угонщиков двое.

О намерениях и требованиях преступников пока ничего неизвестно. Как сообщают СМИ, захватчики угрожали взорвать самолет.

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Соловьева Екатерина

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