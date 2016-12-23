Трое мужчин в армейских берцах забили до смерти азиата в ЮВАО

В торговом центре на юго-востоке столицы нашли труп иностранца с признаками насильственной смерти.

Life пишет, что один из сотрудников ТЦ «Москва», расположенного на Тихорецком бульваре в районе Люблино ЮВАО столицы, обнаружил в павильоне тело 27-летнего гражданина Китая. Полицейские устанавливают причину гибели мужчины и опрашивают всех сотрудников торгового центра.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что на Тихорецком бульваре убили не китайца, а японца. По данным агентства, его тело нашли возле торгового центра. Источник в правоохранительных органах рассказал, что 22 декабря мужчину до смерти избили трое неизвестных в чёрных куртках, чёрных штанах и армейских берцах.