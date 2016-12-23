Террориста из Берлина убили при проверке документов в Милане

СМИ сообщили о гибели в Милане уроженца Туниса, которого подозревают в совершении теракта на ярмарке в Берлине.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что немецкая полиция задержала четырех подозреваемых в теракте на рождественской ярмарке в Берлине, где грузовик насмерть задавил 12 человек, около 50 пострадали. Главным организатором теракта, по данным полиции, является выходец из Туниса Анис Амри, его местонахождение неизвестно.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, полиция Милана застрелила Амри в ходе перестрелки.

Как сообщили в местной полиции, это произошло около 05:00 в пятницу, 23 декабря. Когда сотрудники дорожной полиции попытались проверить документы тунисца, он открыл по ним огонь из пистолета и ранил одного из офицеров в плечо. Как пишет Reuters, отстреливаясь от стражей порядка, Амри кричал «Аллах акбар». Ответным огнем предполагаемый террорист был убит на месте.

Глава МВД Италии Марко Миннити заявил, что в скором времени состоится пресс-конференция в связи со случившимся, пишет Reuters.