Происшествия
Источник: ИА "Народные новости"
15:26, 23 Декабря 2016 Версия для печати

После трех часов в тайге пассажиров Ми-8 спасли на Чукотке

Шестерых пассажиров, находившихся на борту вертолета Ми-8, вынужденно севшего на Чукотке, эвакуировали спасатели.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вертолет Ми-8 с шестью пассажирами на борту вылетел из села Омолон в село Кепервеем Билибинского района Чукотки и совершил вынужденную посадку в 200 километрах от пункта приземления.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на свой источник, все пассажиры вертолета были эвакуированы. Им пришлось три часа провести в тайге в ожидании спасательного вертолета авиакомпании «Билибиноавиа».

Сообщается, что пассажиры Ми-8 будут доставлены в село Кепервеем. Специалисты полагают, что причиной вынужденной посадки вертолета могло стать падение давления в гидравлической системе или повреждение датчика.

читайте также:Гореть торфяники могут и зимой, а вот тушить их до весны не очень эффективно, говорит эксперт
Почему ЧП в Прибайкалье стало катастрофой для властей и МЧС?
Sobesednik.ru поговорил с главой противопожарной программы Гринпис о том, что мешает тушению торфяников в Прибайкалье »

читайте также:
Прокуратура о ЧП с Ми-8 под Томском: О подвиге пилота мы не говорим
Прокуратура допустила, что причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области стала ошибка экипажа »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве
17:02, 24 Декабря 2016
Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы
»
Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»