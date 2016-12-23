После трех часов в тайге пассажиров Ми-8 спасли на Чукотке

Шестерых пассажиров, находившихся на борту вертолета Ми-8, вынужденно севшего на Чукотке, эвакуировали спасатели.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вертолет Ми-8 с шестью пассажирами на борту вылетел из села Омолон в село Кепервеем Билибинского района Чукотки и совершил вынужденную посадку в 200 километрах от пункта приземления.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на свой источник, все пассажиры вертолета были эвакуированы. Им пришлось три часа провести в тайге в ожидании спасательного вертолета авиакомпании «Билибиноавиа».

Сообщается, что пассажиры Ми-8 будут доставлены в село Кепервеем. Специалисты полагают, что причиной вынужденной посадки вертолета могло стать падение давления в гидравлической системе или повреждение датчика.