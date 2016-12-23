Происшествия
Источник: агентство городских новостей «Москва»
06:57, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Один человек пострадал при столкновении 7 машин в ЮВАО в Москве

В результате аварии с участием 7 автомобилей, произошедшей в Москве на Рязанском проспекте, пострадал один человек.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», столкновение 7 машин произошло возле дома 51 на Рязанском проспекте в Юго-Восточном административном округе столицы.

«Столкновение семи автомобилей произошло возле д. 51 на Рязанском проспекте. В результате аварии пострадал один человек», — сообщили в в столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются причины произошедшего.

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Седова Анастасия

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