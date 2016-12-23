Происшествия
Источник: Life
15:57, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Лужков попал в реанимацию после приема сильного препарата

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков экстренно госпитализирован после потери сознания.

Как сообщает Life, Лужков находился в Фундаментальной библиотеке МГУ, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Инцидент произошел днем в пятницу, 23 декабря. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила бывшего мэра в одну из столичных больниц.

По данным портала, причиной инцидента стало резкое падение давления, которое могло произойти из-за приема сильнодействующего лекарственного препарата.

В настоящее время, как сообщается, Лужков находится в реанимации, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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