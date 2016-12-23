Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
07:09, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Из-за видео с казнью военных в Турции заблокировали часть сайтов

Боевики «Исламского государства» казнили двух военнослужащих турецкой армии и сняли это на видео.

Как сообщает интернет-издание Turkish Minute, террористы ИГИЛ три недели назад взяли в плен двух турецких военных. По данным СМИ, это произошло в районе города Эль-Баб на севере Сирии, где части турецкой армии борются с террористами в рамках операции «Щит Евфрата».

Вечером в четверг, 22 декабря, в социальных сетях появилось видео страшной казни: террористы заживо сожгли солдат и опубликовали видеозапись расправы через аккаунты, близкие к ИГИЛ.

Видео сопровождает речь диктора, который на турецком языке призывает «посеять волну разрушений» в Турции и выступает с резкими обвинениями в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщили некоторые западные СМИ, после того, как в интернете появилось видео сожжения, в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам.

«Исламское государство» (также ИГ или ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru.

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