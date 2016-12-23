Происшествия
11:41, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Два часа пролежавшего в ТЦ ЮВАО китайца похоронят на родине

В посольстве Китая подтвердили гибель гражданина КНР, тело которого было обнаружено на юго-востоке Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 23 декабря в торговорм центре «Москва» в районе Люблино ЮВАО столицы было найдено тело азиата. По данным полиции, мужчину насмерть забили трое неизвестных, одетых в черные куртки и армейские берцы.

Пресс-атташе посольства Китая в Москве Гоу Юнхай подтвердил, что убитым является гражданин КНР.

В интервью РИА «Новости» Юнхай рассказал, что сотрудники дипмиссии уже связались с родными погибшего, чтобы отправить его тело в Китай для захоронения.

«Мы подтверждаем гибель нашего гражданина. Наше посольство уделяет большое внимание этому инциденту, поэтому еще вчера наш консульский отдел связался с российскими правоохранителями и помогает родственникам погибшего китайского гражданина для обсуждения отправки тела на родину. Когда, как и каким образом — мы сейчас решаем», — заявил представитель дипмиссии.

При этом он отметил, что точная причина гибели китайца пока не установлена, российские следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Как отмечает веб-портал Life, преступники, напавшие на гражданина Китая, сломали ему шею. По данным сайта, прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть мужчины и установили, что он скончался около двух часов назад.

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